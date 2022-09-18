赤道原則(Equator Principles)為國際永續金融重要倡議之一，旨在要求金融機構對大型專案融資的環境與社會問題，盡審慎審核調查義務，實現金融機構社會責任與經濟責任。財政部鼓勵公股金融事業率先作出表率，參採赤道原則精神審核企業授信案並評估簽署赤道原則，以善盡社會責任。本周五臺灣中小企業銀行股份有限公司111年9月16日簽署赤道原則後，完成最後一塊拼圖，宣示公股金融事業接軌國際邁向環境永續的決心。

9家公股金融事業中，第一商業銀行股份有限公司(下稱第一銀行)於109年12月21日簽署赤道原則，為公股銀行首例，其後，兆豐國際商業銀行股份有限公司於110年8月17日完成簽署，合作金庫金融控股股份有限公司於111年3月30日正式簽署赤道原則，為國內第1家以金控層級加入赤道原則協會之金融機構，中國輸出入銀行、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司(下稱土地銀行)及華南商業銀行股份有限公司亦分別於111年4月11日、4月22日、5月6日、6月14日及6月15日簽署赤道原則，成為赤道原則協會會員銀行，本周五臺灣中小企業銀行股份有限公司111年9月16日簽署赤道原則後，完成最後一塊拼圖，宣示公股金融事業接軌國際邁向環境永續的決心。

公股金融事業於ESG(環境、社會、公司治理)相關措施方面，除全數簽署赤道原則，亦全數訂定ESG/CSR(企業社會責任)守則或政策，及設置ESG/CSR委員會，並將於111年9月底前依循GRI(全球報告倡議組織)準則完成編製110年永續報告書，揭露公司非財務資訊，讓外界瞭解公司在環境、社會及公司治理等各方面作為。此外，土地銀行、第一銀行及合作金庫商業銀行股份有限公司更榮獲金融監督管理委員會評核為110年度「公平待客原則評核排名前25%」殊榮。

公股金融事業亦積極配合金融監督管理委員會「綠色金融行動方案2.0」辦理永續發展領域相關投、融資業務，截至111年7月底止，公股金融事業投資綠電及再生能源產業共404件新臺幣(下同)2412.74億元；公股銀行辦理綠電及再生能源產業放款餘額為1兆3732.16億元，全力支持綠色金融政策不遺餘力。

追求永續已成為全球共識，財政部賡續督導公股金融機構深化永續治理文化、遵循國際永續規範或倡議、持續創新永續作為，期號召更多金融同業發揮核心價值，共同打造永續金融生態圈。