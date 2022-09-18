台東縣關山昨晚9時41分發生規模6.4強震，陸陸續續傳出台20線南橫公路、寶華橋等交通道路中斷等災情，民進黨立委劉櫂豪今（18日）表示，協調中央相關部會來支援全力協助，讓民眾的損失能夠降到最低，盡快恢復大家正常生活。

劉櫂豪說，昨天晚上台東發生規模6.4大地震，陸陸續續傳出了一些災情，包含台20線南橫公路、寶華橋等交通道路中斷，萬安磚窯廠、關山地區碾米廠、混凝土預拌廠、住家、學校都傳出嚴重的災情。台東市則有84年歷史的金生億雜貨店完全倒塌。

他強調，會評估整個所有的災情，協調中央相關部會來支援全力協助，讓民眾的損失能夠降到最低。針對縣管橋樑寶華橋，會全力向中央協調爭取相關的經費來打造兼顧安全的橋樑。

此外，台20線南橫公路部分路段有落石造成中斷，劉櫂豪說，也會要求公路總局盡快搶通，幫助當地部落恢復正常生活。各項舊有建築的損害，會請相關主管單位進行協助。要求中央政府，積極協助台東鄉親，搶救恢復各項損害，趕快恢復大家正常的生活。

劉櫂豪也提醒，要互相提醒加強防災意識，這幾天還是會有一些餘震，還是要保持警戒。