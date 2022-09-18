台中監獄受刑人陳坤和17日戒護開刀後脫逃，檢警全力緝捕，18日下午1點45分逮將他逮捕到案，陳一度持刀抵抗，仍遭強勢壓制，法務部指示4項相關應處作為，責令矯正署查明缺失並立即檢討。

法務部責令矯正署及台中監獄就迅速釐清事實、專案全力緝捕、公布通緝資訊、依法嚴處就責4項檢討，首先是戒護流程、破壞械具、脫逃過程、通報檢警等經過，儘速釐清查明，並就缺失部分，立即檢討改進。

法務部指示台高檢署督導臺中地檢署立即成立專案小組全力偵辦本案，台中地檢署業於昨日21時52分許連夜發布通緝，並徹夜指揮警方積極追緝中。並隨即於「檢察機關重大刑案通緝犯資料查詢系統」公布含該逃犯相片在內之通緝資訊，期能儘早將其緝捕歸案執行，以維護國人安全。

最後，法務部同步指示政風小組督同矯正署政風室前往台中監獄，就戒護外醫人員所涉疏縱人犯部分，主動進行調查，將儘速查明其等所涉行政及刑事責任，依法究責嚴處，以正綱紀。