First to 100!



This is the fastest the Dodgers have reached 100 wins in franchise history at 144 games. pic.twitter.com/zRAL7xYjIf — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 18, 2022

洛杉磯道奇18日堂堂邁入單季100勝大關，只用了144場，貢獻這一勝的還是老冤家巨人。自從2001年水手140場例行賽達陣以來，道奇是21年來最速百勝的球隊。道奇平均每場可打5.42分，團隊自責分率2.81皆是聯盟最佳，此戰7比2擊敗巨人。

季外揮別勇士、轉投道奇的名將弗里曼（Freddie Freeman）拿過MVP與世界大賽冠軍，但他從來沒嘗過百勝滋味。勇士總裁去年操盤太神，例行賽只有88勝73負就摘下了世界大賽冠軍。首次體驗百勝的弗里曼說：「這很酷，表示我們的隊伍真的很強。」

先發投手烏瑞亞斯（Julio Urias）第17勝到手，自責分率2.27是聯盟第一，是國聯賽揚獎熱門人選。他賽後表示：「我沒想那些，我只專注在每場先發之間保持健康，不斷為下一場做準備。」

道奇不是普通的強，他們近6季4度拿下百勝，扣掉疫情縮水賽季，只有2018年停在92勝（仍是分區冠軍）。今年例行賽剩餘18場，道奇還有機會挑戰隊史最佳的106勝紀錄（兩度達成）。國聯東區的大都會目前92勝，中區的紅雀87勝，道奇穩坐國聯第1種子，可以跳過季後賽首輪。

史上單季最多勝是1906年小熊、2001年水手的116勝，小熊該年打進世界大賽輸給白襪，水手是在美聯決賽輸給洋基，並且至今沒再打進季後賽。由於小熊那時候只打155場例行賽，而且有3場和局，速度比水手更快。