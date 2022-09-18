何超香港開唱復古造型吸睛。（852 Films提供)

何超開唱U2鼓手越洋獻花。（852 Films提供)

何超(何超儀)昨晚帶領著樂團Josie and The Uni Boy「何超與海膽仔」在香港Star Hall舉辦香港首創DISCO演唱會《 The Flash Back Now Party》，現場吊掛將近九十個閃爍華麗的DISCO水晶球，加上精心設計的燈光與舞台，完整重現八零年代DISCO舞廳。

演藝圈好友紛紛送上花籃慶賀，包括陳冠希、楊千嬅、謝霆鋒、草蜢，甚至U2鼓手Larry Mullen也越洋獻花祝賀。

何超邀請創作人林二汶、男中音郭偉亮、女中音葉佩雯、男低音布志綸及男高音逆流的Kit Lo參與party，她與樂團一連帶來52首熱門金曲，重現Mondonna、Eurythmics、梅艷芳等八十年代經典作品，讓現場彷彿穿越時空回到80年代，而老公陳子聰更是首度與何超同台，兩人選唱Price的經典作品〈When Doves Cry〉，讓台下氣氛再掀高潮。

她坦言這場演出最難的是選歌，一來，監製要處理非常多的版權，二來，她得一口氣唱52首DISCO金曲，很多都是大家很熟悉的作品，包括她的偶像Mondonna以及Cyndi Lauper的歌，讓她壓力非常大，除了天天練歌，還藉由游泳練肺活量。她在台上表示，這一段日子以來的練習，讓她已經變身成「長氣歌機」！她也開玩笑說，她故意將Josie ＆ the Uni Boys的歌減少到10首以下，因為真心想跟大家一起開Party，大家玩得高興才是目的，所以不想強迫大家聽她的歌。今晚9／18將帶來最後一場Party，何超熱烈的歡迎所有海外觀眾一同線上參加這場盛會。線上直播通行證購票網址(https：／／www.mifashow.com／zh-hk／shows／flash-back-now-party／)。