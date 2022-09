何超香港開唱復古造型吸睛。(852 Films提供)

何超開唱U2鼓手越洋獻花。(852 Films提供)

何超(何超儀)昨晚帶領著樂團Josie and The Uni Boy「何超與海膽仔」在香港Star Hall舉辦香港首創DISCO演唱會《 The Flash Back Now Party》,現場吊掛將近九十個閃爍華麗的DISCO水晶球,加上精心設計的燈光與舞台,完整重現八零年代DISCO舞廳。

演藝圈好友紛紛送上花籃慶賀,包括陳冠希、楊千嬅、謝霆鋒、草蜢,甚至U2鼓手Larry Mullen也越洋獻花祝賀。

何超邀請創作人林二汶、男中音郭偉亮、女中音葉佩雯、男低音布志綸及男高音逆流的Kit Lo參與party,她與樂團一連帶來52首熱門金曲,重現Mondonna、Eurythmics、梅艷芳等八十年代經典作品,讓現場彷彿穿越時空回到80年代,而老公陳子聰更是首度與何超同台,兩人選唱Price的經典作品〈When Doves Cry〉,讓台下氣氛再掀高潮。

她坦言這場演出最難的是選歌,一來,監製要處理非常多的版權,二來,她得一口氣唱52首DISCO金曲,很多都是大家很熟悉的作品,包括她的偶像Mondonna以及Cyndi Lauper的歌,讓她壓力非常大,除了天天練歌,還藉由游泳練肺活量。她在台上表示,這一段日子以來的練習,讓她已經變身成「長氣歌機」!她也開玩笑說,她故意將Josie & the Uni Boys的歌減少到10首以下,因為真心想跟大家一起開Party,大家玩得高興才是目的,所以不想強迫大家聽她的歌。今晚9/18將帶來最後一場Party,何超熱烈的歡迎所有海外觀眾一同線上參加這場盛會。線上直播通行證購票網址(https://www.mifashow.com/zh-hk/shows/flash-back-now-party/)。