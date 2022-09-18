今（18）日下午2時44分，台東發生規模6.8強震，高雄市長陳其邁透過臉書彙整最新災情資訊指出，消防局接獲4件共5人電梯受困處理中，部分地區停水電。至於三個原民行政區尚未有災情傳出。而觀光景點岡山之眼暫時啟動疏散。

陳其邁指出，餘震不斷！提醒大家持續保持警戒，高市府也會嚴加留意各區狀況。地震通報下午2時44分，位置：台東縣政府北方 42.7 公里，位於台東縣池上鄉，地震深度：7公里，芮氏規模：6.8。

陳其邁表示，目前三個原區尚未有災情傳出，持續關注中。消防局接獲目前4件、共5人電梯受困處理中。部分地區停水停電，台水台電處理中。自來水公司報告，目前因地震影響，部分管段會壓力失衡，依昨日經驗需待30分鐘至1小時回升。

此外，衛生所已聯繫詢問完畢無災損；本市25家急救責任醫院目前皆正常收治。至於觀光局目前無回報災情，岡山之眼暫時啟動疏散。環保局所屬、焚化爐目前正常運作；社會局所屬各單位轄管場所無災情回報

雙鐵方面，高鐵回報，目前左營至苗栗間共計12部列車受影響，14：58起已開始進行雙線巡檢，列車預估延誤時間30分以上。台鐵回報目前台鐵高雄地區行車正常，第一趟列車30公里慢行，第二趟後60公里慢行，巡檢路線正常後恢復常速行駛。