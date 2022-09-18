今年最大地震！池上規模6.8強震「是新主震」 花蓮玉里透天厝倒塌、傷亡不明 @中時新聞網 ​

今日下午台東又發生芮氏6.8的強震，造成全台有感搖晃，高雄捷運表示，依防震SOP暫停停駛，並立即將乘客疏散，預計下午3時44分恢復行駛，輕軌則是慢速行駛中。

近期餘震不停，今日下午台東池上發生芮氏6.8的強震，高雄地區最大震度達到4級，地震發生時捷運正在行駛當中。高捷公司表示，為了乘客安全，高捷依防震SOP規定暫停行駛5分鐘，到站疏散所有乘客，目前進行列車慢速巡視軌道，預計下午3時44分恢復行駛。

輕軌方面則位於地面影響較小，改以慢速行駛狀態繼續營運中。