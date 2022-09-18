台東池上下午2時44分發生6.8大地震，台東震度6強，是今年最大震，花蓮、台東當地民眾回報，花蓮玉里的高寮大橋橋斷，橋面斷成數截。影片中有名紅色的機車騎士剛好卡在橋中央，但前後橋面都斷裂消失不見。
臉書「爆料公社」及PTT都有網友回報，花蓮玉里的高寮大橋斷裂，花蓮玉里鎮高寮大橋是台9線與縣道193線間重要的交通橋梁，今年3月22日才因地震造成橋樑欄杆及引道護欄、路面等設施損壞，6月曾進行封路整修。
花蓮縣警局在臉書證實，玉里鎮高寮大橋斷裂有3人跌落，目前救援中。
台東池上下午2時44分發生6.8大地震，台東震度6強，是今年最大震，花蓮、台東當地民眾回報，花蓮玉里的高寮大橋橋斷，橋面斷成數截。影片中有名紅色的機車騎士剛好卡在橋中央，但前後橋面都斷裂消失不見。
臉書「爆料公社」及PTT都有網友回報，花蓮玉里的高寮大橋斷裂，花蓮玉里鎮高寮大橋是台9線與縣道193線間重要的交通橋梁，今年3月22日才因地震造成橋樑欄杆及引道護欄、路面等設施損壞，6月曾進行封路整修。
花蓮縣警局在臉書證實，玉里鎮高寮大橋斷裂有3人跌落，目前救援中。
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