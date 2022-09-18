金馬影帝張震參演Netflix韓劇《毒梟聖徒》，飾演蘇里南唐人街的黑幫老大「陳震」，與河正宇、黃晸珉 ，朴海秀、趙宇鎮、柳演錫多位實力派韓星飆演技，讓他直呼過癮，首集中他狠嗆「來我的地盤衝啥小」，日前接受台媒聯訪時，張震笑曝確實是自己的即興演出，「這樣我們看的時候也比較有親切感」。

張震進一步表示，有對「陳震」這個角色先做些研究，「發現很多都是早期去國外做生意的潮州人，我本來是照這個的設定去演，後來覺得有點太針對，經過二代、三代後，可能會有閩南口音，還會有一點英文、新加坡式英文、廣東話，比較綜合一點，會更像我之前看劇本時的想像」，雖然不少台詞是即興，但事前都有跟導演討論過。至於「衝啥小」 這句，他則認為：「在唐人街還是有一些比較自在的樣子，雖然在戲裡面沒辦法很完整地表現，但我還是希望有屬於陳震比較特別的部分。」

大家是否有在片場交流髒話？張震笑說：「韓文的髒話大家都會吧，（閩南語的）他們都聽不懂啦，但我在演得過程有講一些潮州話，黃晸珉可以從語氣中感覺到是不是髒話，但我是沒有特別跟他講。」但透露在劇中有中文台詞的趙宇鎮，有特別向他請教發音是否正確，「我覺得講得還算標準啦」。

張震透露劇中閩南語髒話台時是自己的即興演出。（粘耿豪攝）

該劇的導演尹鍾彬曾來台灣拍攝《北風》，疫情前他也為邀請張震演出《毒梟聖徒》親自飛來台北， 張震表示當時聊了很多，過程也非常愉快，就順理成章促成了這次的合作，但也笑曝「當初主要想要參與一個好玩的製作，很長一段時間在韓國沒有作品了，還有真的很想到多明尼加拍攝，可惜最後因為疫情沒去成」，後來劇組在韓國多處搭景，張震也透露整條唐人街都是1比1實景搭出來，每家店都做得很到位 ，「所以沒戲時就會坐在店裡閒聊或逛街，真的很漂亮，看的到有花錢」。

這次在韓國待了2個月左右，張震表示「因為角色很多，每個人都要拍好幾天，每天工作量都滿大，一場戲拍40、50遍很基本，尤其是陳震餐廳那場，因為所有演員都到了，拍了快1星期，是最久的，但很有效率在工作，一切的進度都很快，沒太多時間聊天說笑，滿嚴肅的」，並大讚韓國團隊的專業，「有很完整的工作計畫，分鏡跟出來的成品差別不大，所以可以想像到這部戲大概出來的樣子」，也不忘分享自己一開始不知道都照著分鏡拍，所以在有出現陳震的場次都很用力演，還設計了一些小動作，「但演了一個禮拜後發現那些都不會被放進去，就覺得需要挑整一下自己的演戲方式」。

張震在劇中飾演蘇里南唐人街的黑幫老大「陳震」。（Netflix提供）

提到造型，張震說「對我拍戲來說是很重要的一部份，會給我一些靈感」，也笑喊確實這次比較誇張，不是自己平常會穿的衣服，「但穿上去就很有味道，復古的髮型也滿有意思的」，每天開拍前都要先要花2個化妝、接髮、紋身，卸妝也要半個小時，相當辛苦，而當初劇照釋出後，自己身邊不少人都覺得很像他在《臥虎藏龍》中飾演的「羅小虎」，「可能因為我長髮的造型很少，就會先想到他」，體型上也下了不少功夫，「我隔離的2個星期每天都在健身，想讓自己看起來大隻一點，但體重維持差不多」。

另外，劇中他手持電鋸斷人下肢的場面令人毛骨悚然，張震分享，「其實在拍的時候他們要我不要開馬達，因為會沒辦法收音，就讓我覺得很沒fu，沒有那個聲音差很多欸，我就說那有聲音的先來1次」，也強調是在很安全的狀況下拍攝，「電鋸上面沒有鉅子，其實是空轉，不過臨演有做了很多特殊化妝，所以還是滿好玩的。」

張震大嘆可惜沒能跟劇組一起到多明尼加拍攝。（粘耿豪攝）

接著提到和韓國演員的合作，張震2007年就曾與河正宇演出已故導演金基德的《呼吸》，日前韓國記者會上河正宇稱讚張震「完全沒變老」，張震笑喊：「他才沒變咧，我哪裡沒有變！」並透露當年其實就是短暫的合作，「只拍了4天，我們碰面大概只有1小時，所以記憶度不是很高」，多年後再度合作很開心，見面第1句話就是用英文問「好久不見，還記得嗎」，河正宇也會稱呼他「張震씨（先生）」。

黃晸珉也說自己是看張震的作品長大，張震聽了立刻說「不敢不敢，我也是看他的電影長大，我很尊敬他，他是我非常喜歡的韓國演員，有機會合作是我的榮幸，我們在現場也聊得很開心」，最印象深刻的作品則是《闇黑新世界》，「他是個變化非常多的男演員，隨著年紀增長，發現我跟他有些地方很像，他每次演戲都用身體實踐力行，體驗生活或用自己的方式建立角色，我這次跟他工作才知道他也有演舞台劇，對他更加崇拜，我也是這2年才開始演舞台劇，當演員有不同的涉獵經驗，是很好的榜樣」。

因為拍攝時剛好遇到疫情嚴峻時刻，大家幾乎都是拍完收工就各自回家，只有自己約個1、2次而已，誰的酒量最好？張震說：「我不記得了，因為我的酒量比較差。」並透露黃晸珉雖然看起來好像很有距離感，但其實是個非常熱情跟溫暖的人，都會握著他的手跟他講話，「但可能也是2杯喝下去之後的反應啦」。

不過最有交流的反而是對戲較少的柳演錫，張震表示：「他英文比較好，而且在片場比較活潑、可愛，拍完後會特別來跟我聊一下。」2人還互加了通訊軟體Kakao Talk，月初韓國記者會結束，柳演錫也有傳訊跟給他，「因為很久不見了，大家就寒暄問他一下。」

張震從2001年演出美聲團體「Brown Eyes」的MV〈已經一年〉開始，就建立了不少韓國人脈，「當時拍MV有認識一位姊姊，後來她當了製片人，這幾年我們也都一直有保持聯絡」，也有不少演員朋友，包括「清潭洞夫婦」李政宰、鄭雨盛，因為在香港電影節曾和吳鎮宇、鄭雨盛拍過短片而結識，他們還開玩笑自稱「三振出局」，這次赴韓拍攝也有敘敘舊，「比較常聯絡像鄭雨盛，也會透過鄭雨盛跟李大哥聯絡，因為他們感情很好」。