行政院長蘇貞昌、嘉義縣長翁章梁等官員為中埔產業園區動土拈香祈福。（廖素慧攝）

行政院長蘇貞昌、嘉義縣長翁章梁及各級民代出席中埔產業園區動土典禮。（廖素慧攝）

行政院長蘇貞昌、嘉義縣長翁章梁等官員為水上產業園區動土拈香祈福。（廖素慧攝）

行政院長蘇貞昌、嘉義縣長翁章梁及各級民代出席水上產業園區動土典禮。（廖素慧攝）

行政院長蘇貞昌（左三）、嘉義縣長翁章梁（右四）用金鏟子為水上產業園區動土。（廖素慧攝）

嘉義縣中埔產業園區67.55公頃、投入50億，水上產業園區79.56公頃、投入54億元，18日舉行動土典禮，行政院長蘇貞昌表示，台灣史無前例同時有2個產業園區動工；縣長翁章梁也說，嘉義縣有6個產業園區同步啟動，將帶動嘉義大進步。

蘇貞昌表示，因應台商回流用地需求，2020年經濟部優先核定用台糖土地開發5個產業園區，其中2個就是中埔、水上，且2個產業園區同日動土也是台灣史上頭一次，嘉義縣近幾年在中央資源挹注下，不只有產業園區，還有鐵路高架化民雄段、蒜頭糖廠五分車行駛高鐵太保站及故宮南院、故宮南院國寶館等重大建設，嘉義大發展指日可待。

翁章梁說，目前嘉義縣有科學園區、馬稠後、水上南靖、中埔公館、民雄航太、布袋水產加值園區共6個產業園區一起動，還有故宮南院國寶館投資37億、朴子屠宰場投資30億、在民雄興建社會住宅投資29.5億、茶改場總場遷移至番路鄉共4個重大建設同步推進，蔡英文總統8月13日來嘉義也宣布，無人機國家隊設在嘉義，就是中央力挺嘉義脫胎換骨。

縣府表示，中埔產業園區67.55公頃，投入50億開發，緊鄰嘉義市區，交通便利，主要引進金屬製品、電子零組件、機械設備、食品業，預估年產值216億元，提供5000個以上就業機會。

水上產業園區面積79.56公頃，投入54億開發，緊鄰台1線及台82線，交通區位佳，可迅速連結周邊的嘉義科學園區及馬稠後產業園區，預估帶來6000個就業機會，創造254億元產值。

今天動土典禮，由蘇貞昌、行政院祕書長李孟諺、政務委員黃致達、縣長翁章梁、立委陳明文及蔡易餘、中埔鄉長李碧菁、水上鄉長劉敬祥與各級民意代表一起拈香祝禱開工順利。