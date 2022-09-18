新竹市18日新增1037例確診個案，今年以來累積12萬1483例，居家照護者為7013人，居家隔離為1706人；市府表示，近日疫情升溫，市府推出「防疫模範生」疫苗獎勵活動，最大獎可抽iPhone 14手機，凡竹市18歲以下學童，於9月30日前完成任1劑疫苗接種，免登錄即可獲得抽獎機會。

衛生局說明，近日指揮中心宣布數起5歲以下幼童感染新冠肺炎後，併發腦炎或發生MIS-C情形，完整接種COVID-19疫苗能有效減少兒童重症率，及降低MIS-C發生率，請踴躍前往施打。

衛生局指出，5歲以下嬰幼兒可選擇接種莫德納或BNT兩種廠牌，其中莫德納施打年齡為滿6個月至未滿6歲，BNT施打年齡則為滿6個月至未滿5歲，分別需接種2劑莫德納或3劑BNT，才算完成基礎劑接種，且不得混打。

衛生局也提醒，嬰幼兒疫苗第1劑與第2劑需相隔4周以上，請符合施打資格幼童的家長盡早預約接種。