今(18)日下午台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，最大震度臺東縣池上6強，台北震度達4級，民視八點檔《黃金歲月》劇組緊鑼密鼓拍攝中，演員葉歡、羅巧倫、林韋君等人在林口攝影棚拍攝，大家遇到地震，第一時間在工作人員引導之下，移動到棚外靜待地震停止。

下午發生台北發生有感地震，不巧碰到民視八點檔緊鑼密鼓拍攝中，攝影棚的燈晃到嚇壞眾人，在工作人員的引導下，趕緊將人員疏散，葉歡、羅巧倫、林韋君都在現場，所幸無大礙，眾人也希望大家都平安。此波地震釣出許多藝人都發文表示有感，包括吳映潔、王子、藍心湄、文汶、李運慶等人

根據氣象局觀測，下午2時44分在台東發生的規模6.8地震，震央在台東池上，深度也僅7公里，台東池上震度達到6強，花蓮玉里6弱，南投玉山5弱，台東市、嘉義縣、高雄市、台南市、雲林縣、南投縣、台南市、彰化縣、嘉義縣、台中市、花蓮縣、新北市、宜蘭縣等都達到4級。氣象局也發布災防告警訊息，範圍包括彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣。氣象局測報中心主任陳國昌表示，這起地震才為主震，包含昨天晚上的6.4地震跟原本預測為餘震的都是屬於這起地震的前震。