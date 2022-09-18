台東縣池上鄉18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，深度7.0公里，全台有感，台東台9線部分路段坍方、台11線嘉平5號橋伸縮縫龜裂，成功鎮橘子山坍方。
「餘震不停，電線桿都在搖，超級可怕」有民眾說嚇到不敢自己一個人單獨待著，另有餐飲店員機警將店門推開，以確保安全逃生路線，也有顧客向店員加油打氣。
「今天已經搖晃好幾次！」台東市區民眾感受到劇烈搖晃，飲料店員工說，今天餘震好多次，真的很可怕，不知該待在店裡還是避難。
台東縣池上鄉18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，深度7.0公里，全台有感，台東台9線部分路段坍方、台11線嘉平5號橋伸縮縫龜裂，成功鎮橘子山坍方。
「餘震不停，電線桿都在搖，超級可怕」有民眾說嚇到不敢自己一個人單獨待著，另有餐飲店員機警將店門推開，以確保安全逃生路線，也有顧客向店員加油打氣。
「今天已經搖晃好幾次！」台東市區民眾感受到劇烈搖晃，飲料店員工說，今天餘震好多次，真的很可怕，不知該待在店裡還是避難。
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