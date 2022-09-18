中國信託銀行深耕海外市場有成，上週四（15日）舉辦越南胡志明市分行成立20週年慶祝酒會，現場冠蓋雲集，來自東南亞各地超過280名貴賓共同見證歷史性的一刻，中國信託銀行深耕越南市場不遺餘力，如今已成為東南亞地區獲利支柱，去（2021）年在60家越南當地外資銀行中，資產報酬率（ROA）及股東權益報酬率（ROE）獲利能力雙雙名列前茅，成績亮眼。

中國信託銀行胡志明市分行成立20週年慶祝酒會於本（9）月15日舉行，駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀、越南台灣商會聯合總會總會長簡智明、中國信託金融控股公司總經理陳佳文、胡志明市分行行長陳清泉親自出席，並邀僑務委員沈憲煜、鄭文鴻、蔡文瑞及胡志明市台灣商會會長袁濟凡、同奈省台灣商會會長吳明穎、平陽省台灣商會會長張慶煌、頭頓省台灣商會會長吳昭宏等來自臺灣、中國大陸、新加坡、泰國、柬埔寨等地逾280位客戶與會。

陳佳文總經理特別感謝越南央行（State Bank of Vietnam SBV）、駐胡志明市台北經濟文化辦事處的指導與協助，以及客戶的支持，中國信託銀行胡志明市分行2002年成立，對越南市場的承諾有目共睹，中國信託銀行胡志明市分行總資產成長20倍至11億美元（折合新臺幣約344億元），為東南亞地區重要營運據點。

到場觀禮的韓國耀處長肯定中國信託於越南當地金融市場具有舉足輕重的地位，亦認同中國信託善盡社會企業責任的理念，期待中國信託繼續蓬勃發展。根據駐越南台北經濟文化辦事處資料顯示，臺灣目前為越南前五大貿易夥伴，隨著臺商供應鏈轉移至越南、政府新南向政策及美中貿易戰等因素影響，越南市場極具吸引力。

未來，中國信託除了持續協助臺商客戶於越南當地發展，透過集團海外平臺優勢，攜手當地客戶走向國際，中國信託銀行目前在全球14個國家及地區設有372處據點，臺灣共有152家分行，海外設有220處分支機構，並於新加坡、印度、越南設有分行，印尼與菲律賓設有子行，亦於馬來西亞、緬甸均設有辦事處，去年正式成為泰國LHFG金融集團最大股東，東南亞布局完整，為臺灣最國際化的銀行。