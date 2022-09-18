國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前稱國民黨台北市長候選人蔣萬安是「百年來最好的參選人」。民進黨台北市長候選人陳時中今天受訪時表示，台灣選舉制度不到100年，就他觀察，國民黨以台北市長參選人來說，前總統馬英九才是最佳參選人。至於蔣萬安目前當候選人是「不合格啦！」

陳時中今天舉行「士林北投前瞻路網十年計劃」政見發表記者會，媒體詢問對黃呂錦茹說法的看法，他說，台灣選舉制度還沒有100年，不確定這是失言還是過度形容，在他看來，民主制度之後，國民黨在台北市長的最佳參選人應該是馬英九。

陳時中今天下午出席旅北同鄉後援會成立大會前，媒體繼續追問陳時中，認為藍營最佳候選人是馬英九的原因為何？陳時中表示「你去比較就知道了」，馬英九之後選總統也選上了，以相關政策而言，馬當過政務官，也有相關的行政歷練，算是一個比較好的。

以縣市首長候選人來說，他認為，蔣萬安目前當候選人是「不合格啦！」自己當立委不處理好事情，要用司法手段，用司法也沒關係，又對司法不信任，「那你在衝啥毀？」立委的職權做不好，就要用告的，又對司法院不信任，對國家體制不信任的人要跟人家選什麼官員？

對於蔣萬安拒簽「不投降承諾書」，反嗆民進黨應簽署「遵守憲法承諾書」，並砲轟民進黨參選人陳時中不敢表態台獨入憲，還說如果遵守憲法就不會有「落跑」問題。陳時中反酸他沒有辦法理解這句話，遵守憲法就不會有落跑問題，「那就一定是沒有遵守嘛」，落跑就是沒有遵守相關一些既有的政策跟方向，才會落跑。

他說，不投降聲明是反映一個人的態度，當首長和政府重要官員態度很重要，因為會引領民心，台灣需要怎麼樣的民心建設，做首長的人就應該要起示範的作用。

陳時中表示，相關的憲法修訂，我們依照程序在做，也尊重這樣的程序。但重要的是，想要當官或市長，就要有大官的態度，要當民選首長就要做市民表率，「你要把你自己的態度先提出來」。