《與你共舞》精彩劇照。（索尼影業提供）

《與你共舞》精彩劇照。（索尼影業提供）

《與你共舞》精彩劇照。（索尼影業提供）

重現樂壇天后惠妮休斯頓精彩一生的電影《與你共舞》首支預告今日登場，電影不僅將帶來多首粉絲耳熟能詳的賣座金曲，透過《波希米亞狂想曲》與《愛的萬物論》的金獎編劇安東尼麥卡藤的劇本，及英國奧斯卡得主娜歐蜜艾基精湛的演技，將呈現惠妮休斯頓精彩的人生旅程。惠妮休斯頓不僅是6屆葛萊美獎得主，還有超過全球2億張唱片的銷售的佳績，更是成為影響無數後代的流行樂歌手的一代傳奇。

《與你共舞》預告中可以看見惠妮休斯頓從紐澤西的唱詩班，一路克服萬難成為家喻戶曉的流行樂天后，也重現她的經典歌曲《I Wanna Dance With Somebody》與《How Will I Know》，更重現她於1991年美國足球超級盃開幕式的國歌表演，惠妮休斯頓將雙手舉起，高亢的聲線隨著噴射機劃過天際，這場演出被美國民眾譽為有史以來最完美的國歌演繹，也為「星條旗之歌」的表演設下最高的標準。

娜歐蜜艾基認為詮釋這樣多面向的惠妮休斯頓令她感到非常緊張：「惠妮唯一想做的事情就是唱歌，不管觀眾是兩位還是兩百萬人，她總能找到賦予她繼續唱下去的力量，希望能與大家分享她的才華。我想縱使我們的人生是這麼的不一樣，但是初衷卻是一樣的，我也希望把最好的惠妮休斯頓呈現給大家。在電影《與你共舞》中，我們能感同身受她精彩的一生，不管是快樂或是沮喪，獲勝或是失望，這些時光片刻最終成就了我們的人生。」

《與你共舞》導演卡茜萊蒙斯補充：「娜歐蜜艾基的表現完全讓人出乎意料，她花了一整年準備這個角色，在大銀幕上忠實的呈現出惠妮的多種面貌，而且看起來是如此的不費力又自然。粉絲絕對可以期待在這部電影中聽到他們最熱愛的金曲，並且了解惠妮休斯頓是如何創造出這些傑作的。我們最後會發現，我們是多麼地幸運能夠擁有那段美好的時光。」