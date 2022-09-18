地震連發，台北市已開設9月18日地震專案，目前110、119、1999市民熱線接獲數件輕微災情通報，正由警消及相關單位處理中，包含重慶南路一段81號水泥塊掉落有車損、重慶南路一段27號磁磚掉落、中央南路一段207號電線杆傾斜、吳興街599號一樓大門無法打開和信義路一段1號電梯受困。
北捷經巡軌檢查無異常後，已於15時01分恢復正常行駛；北水則表示，受花東地震影響，轄區末端壓力稍降，場站正常運轉，目前壓力已逐漸恢復中。
地震連發，台北市已開設9月18日地震專案，目前110、119、1999市民熱線接獲數件輕微災情通報，正由警消及相關單位處理中，包含重慶南路一段81號水泥塊掉落有車損、重慶南路一段27號磁磚掉落、中央南路一段207號電線杆傾斜、吳興街599號一樓大門無法打開和信義路一段1號電梯受困。
北捷經巡軌檢查無異常後，已於15時01分恢復正常行駛；北水則表示，受花東地震影響，轄區末端壓力稍降，場站正常運轉，目前壓力已逐漸恢復中。
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