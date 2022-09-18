中鋼集團教育基金會(以下簡稱：中鋼基金會) 為協助地方教育發展，17日二度邀請全球第一個視障樂團阿卡貝拉「蝦米視障人聲樂團」(以下簡稱：蝦米樂團) ，重回小港社教館演出「牽起蝦米的手」，並邀請高雄市小港區國中、小師生及家長前來觀賞，同時也能見證到生命的韌性。

去年中鋼建廠50年時，邀請全球第一個視障樂團阿卡貝拉「蝦米視障人聲樂團」在小港社教館演藝廳演出公益音樂會，獲得眾多聽眾高度讚賞，甚或數所小港區在地國小希望邀請蝦米樂團今年至學校演出。

18日蝦米樂團演唱包括經典外文阿卡作品《Butterfly》、耳熟能詳的台灣知名歌曲《姊妹》與《我們不一樣》等，每首膾炙人口的曲目藉由團員們精湛的演出下，又一次感動現場欣賞阿卡貝拉表演的觀眾。台灣阿卡貝拉之父朱元雷表示，蝦米樂團成員主要由視障朋友組成，在舞台上進行的相關動作及走位，必須彼此「手牽手」互相提醒，且每次正式演出前，團員們都會透過一次又一次的辛苦練習，來突破視覺上的限制。

中鋼基金會鍾錫洲執行長表示，相當榮幸能夠再次「牽起蝦米的手」，二度邀請蝦米樂團至社教館帶來精彩絕倫的演出，不僅希望國中小學生們在假日的午後享受知性的音樂饗宴，同時也能見證到生命的韌性。

此外，親臨現場的青山國小張本文校長指出，今日有多所小港區學校師生及家長前來欣賞蝦米樂團演出，團員們除了展現出絕佳的默契，並用真誠、動人的聲音傳遞生命樂章，令在場學生們體現到激勵人心的生命教育。(記者張雅雲/高雄報導)