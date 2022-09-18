影》羽球場天花板全塌 八德運動中心1民眾遭砸傷 15:542022/09/18 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市八德國民運動中心羽球館天花板疑似地震掉下，1名民眾受到輕傷。（圖／翻攝自記憶八德） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 影》羽球場天花板全塌 八德運動中心1民眾遭砸傷 桃園市八德國民運動中心去年9月啟用，不料地震中羽球館天花板倒塌，1名在內民眾背部疑似被天花板擊傷，桃園市體育局表示，還在釐清事故原因。 桃園市八德國民運動中心羽球館天花板倒塌。（賴佑維攝） 桃園市八德國民運動中心羽球館天花板疑似地震掉下，1名民眾受到輕傷。（圖／翻攝自記憶八德） 桃園市八德國民運動中心羽球館天花板倒塌。（賴佑維攝） 張善政批文宣抹黑喊告 鄭運鵬：把周刊內容印給市民參考 台東地牛翻身 規模6.4全台有感 餘震連連 民眾黨市議員參選人江和樹線上競選 柯文哲南下相挺 #八德國民運動中心 #天花板 #民眾 #桃園市 #倒塌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫經費黑箱 莫非為選舉A錢 04:102022/09/18 時論廣場 餘震不斷 基隆男路邊滑手機抬頭驚見「汽車狂晃」嚇壞 15:252022/09/18 生活 開放民眾代答 盧秀燕駁山城沒建設 04:102022/09/18 政治要聞 台東6.4強震 關山預拌廠、碾米廠倒塌 損失高達4000萬 11:352022/09/18 生活 桃園八德人口成長快 議員盼擴建增校 04:102022/09/18 地方新聞 張善政將提告「善良不代表好欺負」 被廣發黑函怒了 13:562022/09/18 政治 台東餘震不斷 池上鄉民：不敢如廁洗澡更不敢睡 00:452022/09/18 生活 看屋筆記：桃園市八德區彩彩棠(個案＋價格分析) 08:002022/09/18 遭指淪為選舉打手鬥政敵 農委會：這樣的指控相當不妥 13:312022/09/18 生活 林義偉酒駕退選傳「陰謀論」 柯P：民眾黨不會這麼陰險 12:542022/09/18 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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