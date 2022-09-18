影》羽球場天花板全塌 八德運動中心1民眾遭砸傷

桃園市八德國民運動中心去年9月啟用，不料地震中羽球館天花板倒塌，1名在內民眾背部疑似被天花板擊傷，桃園市體育局表示，還在釐清事故原因。

桃園市八德國民運動中心羽球館天花板倒塌。（賴佑維攝）

桃園市八德國民運動中心羽球館天花板疑似地震掉下，1名民眾受到輕傷。（圖／翻攝自記憶八德）