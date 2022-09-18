台中監獄逃犯桃園落網，拿刀自殘無生命危險醫院救治時還想繼續逃。（讀者提供／呂筱蟬桃園傳真）

台中監獄受刑人陳坤和17日利用到中國醫藥大學附設醫院治療時逃逸，過程中還竊車自撞，因遇到警車巡邏才棄車逃亡，台中地檢署對他發布通緝，員警今天下午1時40分，在桃園市中壢區發現陳嫌搭乘一部計程車，上前攔車並對空鳴1槍，他自知無法逃跑，下車後拿預藏的剪刀及折疊刀刺向自己的脖子與胸部，被送往醫院急診室救治時，甚至又想拔掉身上醫療器材再度逃跑，最後被在外戒護的員警一擁而上制伏，目前傷勢狀況穩定，無生命危險。

中壢警分局表示，台中市刑大員警昨天晚上就掌握陳嫌行蹤，他昨晚就搭乘計程車在中壢前站下車，員警今天上網調閱監視器擴大查緝，在下午1點多時發現陳嫌蹤跡，他搭乘一輛計程車行經中山東路，員警見準時機圍捕將車攔下，並對空鳴了1槍喝斥陳嫌立即下車，陳嫌下車原本想要反抗，但自知跑不掉，便拿出預藏的剪刀與摺疊刀往脖子及胸口各刺1刀，現場血流不止。

員警見狀趕緊呼叫救護車將人送醫，而陳嫌被送往醫院後意識清楚，在醫護人員救治過程中，一度還企圖拔掉身上的醫療器材想繼續逃亡，護理師見狀連忙制止，在一旁戒護的員警也立即上前將人制伏，讓他乖乖接受治療。中壢天晟醫院則說，患者刀傷並未傷及要害，目前傷勢穩定。

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