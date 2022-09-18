台東今（18）日發生規模6.8地震，花蓮除了驚傳大樓倒塌、列車出軌以外，台鐵東竹站也發生鐵軌嚴重挫曲，目前台東至花蓮間路線中斷。

台鐵表示，東竹站發生軌道嚴重挫曲的狀況，稍早則是東里站月台雨棚掉落，撞擊420次自強號導致列車出軌，所幸20名乘客無人受傷，目前有3節車廂站內傾斜，旅客約20人已離開車廂，到達月台。

受影響車站包括臺東、山里、鹿野、瑞源、瑞和、關山、海端、池上、富里、東竹、東里、玉里、三民、瑞穗、富源、大富、光復、萬榮、鳳林、南平、林榮新光、豐田、壽豐、平和、志學、吉安、花蓮。