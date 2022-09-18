台南市下營區公所公私協力下，在上帝廟西側前廣場建置「惜食‧送愛」惜食平台愛心食物銀行。（張毓翎攝）

台南市下營區公所公私協力，媒合下營上帝廟、下營公有零售市場及下營區夜市管理自治會等單位，在上帝廟西側前廣場共同建置的「惜食‧送愛」惜食平台愛心食物銀行，能存放攤商送來的即時生鮮食材，幫助附近貧窮和弱勢民眾飽食一頓。

台南市副市長戴謙、市府社會局長陳榮枝、市府民政局副局長吳明熙、下營區長李宗翰、市議員尤榮智及陳秋宏等人，18日出席下營惜食平台啟用活動，並感謝樂活社會福利慈善基金會為惜食平台所捐贈的雙門冷藏冰箱，現場來了許多社區民眾共同見證。

李宗翰表示，下營區愛心食物銀行能順利開辦，除感謝上帝廟提供場域，也要謝謝下營區市場管理自治會、下營區夜市自治會媒合攤商捐贈食材，讓設籍或實際居住在當地的民眾，因失業、近期遭逢變故或其他災害，導致生活陷於困境，提供即時及預防性服務，避免陷入三餐不濟的窘境

市府社會局與市場處從2019年7月陸續結合轄區公有零售市場建置愛心惜食平臺，媒合鄰近社福團體或社區供餐據點，以市場攤商捐贈的食材作為補充，公有市場捐贈的食材種類多樣，除蔬菜水果外，也有許多市場捐贈生鮮魚肉類或熟食。

根據市場處統計，台南目前已有18處市場設置惜食平台，今天在下營上帝廟啟用的這一處為第19處，雖然不在市場內，不過距離公有市場和夜市非常近，再加上上帝廟本身為當地的信仰中心，民眾都能很方便來取餐。

台南市下營上帝廟惜食平台