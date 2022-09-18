台東從17日晚間9時41分到今天接連發生數十起地震，下午2時44分再度發生規模6.8地震。蔡英文總統稍早發表談話表示，目前中央災防中心已一級開設，也分別傳來災情，相關機關都在掌握狀況會即時援救，後續還有餘震可能性，呼籲全台民眾保持警覺，也要注意政府機關隨時發布的訊息。

根據中央氣象局發布的訊息，此次台東發生的都是淺層地震，全台有感，後續不斷發生多起地震，今天下午2時44分，再度發生規模6.8地震，這起地震才為主震，包含昨天晚上的6.4地震以及原本預測為餘震者，都是屬於這起地震的前震。

蔡英文稍早發表談話表示，剛剛在台東發生規模6.8地震，全台各地都受到影響，雖然她在行程當中，不過政府各單位都掌握了情況，她的幕僚也隨時向她報告。

她強調，中央災防中心已一級開設，現在也分別傳來災情，政府相關機關都在掌握狀況，會做最即時的援救，她提醒民眾後續還有餘震可能性，全台民眾要保持警覺，也要注意政府機關隨時發布的訊息。