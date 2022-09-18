搶攻秋季旅遊熱潮，國泰飯店觀光事業旗下和逸、慕軒飯店聯手推出「搭高鐵．秋遊趣」高鐵聯票專案，即日起至11月30日預訂和逸飯店每晚最低2688元起，慕軒飯店最低4388元起，專案含豐盛自助式早餐。
國泰飯店觀光事業推出高鐵聯票專案「搭高鐵．秋遊趣」，凡預訂專案即享加購高鐵車票65折優惠，旗下飯店也推出專屬房價：與X park比鄰、最熱門的海洋主題飯店COZZI Blu和逸飯店桃園館，每晚最低5288元起，加贈Eliubis瑞士頂級冰淇淋。
親子首選和逸飯店台南西門館，每晚4388元起含迎賓飲品；擁有美麗高空景緻的和逸飯店高雄中山館，每晚2688元起，用餐85折再送知名連得堂煎餅；漫步敦南林蔭，感受慕軒飯店的靜謐舒適，每晚最低4388元起，至餐廳或酒吧用餐享85折優惠。
位於台北市交通便捷處的和逸飯店‧台北民生館、台北忠孝館，雙人入住每晚3188元起，並加碼送百年福記餅店糕餅，預訂專案即享豐盛自助早餐及週間入住房型升等禮遇。此外，和逸飯店、慕軒飯店同步推出「初秋．高鐵悠遊食宿之旅」一泊二食住房專案，除了上述禮遇外，專案再提供精緻下午茶套餐，是親子出遊、情人旅行或家庭旅遊的超值選擇。
台灣高鐵更推出「你住宿我抽獎」活動，即日起至11月30日止，旅客於和逸、慕軒飯店官網高鐵聯票訂房預訂任一飯店，即日起至11月30日期間入住且加購同期間高鐵車票，退房後將自動取得抽獎資格，相關優惠訂房規則查詢請電洽聯合訂房中心 (02)- 7706-3600。
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