親子旅遊首選，讓小朋友Fun心玩的和逸飯店台南西門館，每晚最低4388元起。（國泰飯店觀光事業提供）

COZZI Blu和逸飯店桃園館裡最美潛艇海洋風酒吧Blu Bar，提供繽紛海洋英式雙人下午茶 ，輕鬆享用香濃誘人主廚特製甜點盤及飲品。（國泰飯店觀光事業提供）

與Xpark比鄰、最熱門的海洋主題飯店COZZI Blu和逸飯店桃園館，每晚最低只要5288元起。（國泰飯店觀光事業提供）

和逸飯店台北民生館為和逸品牌首家據點，鄰近捷運行天宮站，優越交通地理位置。（國泰飯店觀光事業提供）

連續三年台北米其林指南推薦旅宿的慕軒飯店，隔日早晨於GUSTOSO義大利餐廳享用豐盛自助式早餐。（國泰飯店觀光事業提供）

漫步台北市敦南林蔭大道，感受慕軒飯店的靜謐舒適。（國泰飯店觀光事業提供）

搶攻秋季旅遊熱潮，國泰飯店觀光事業旗下和逸、慕軒飯店聯手推出「搭高鐵．秋遊趣」高鐵聯票專案，即日起至11月30日預訂和逸飯店每晚最低2688元起，慕軒飯店最低4388元起，專案含豐盛自助式早餐。

國泰飯店觀光事業推出高鐵聯票專案「搭高鐵．秋遊趣」，凡預訂專案即享加購高鐵車票65折優惠，旗下飯店也推出專屬房價：與X park比鄰、最熱門的海洋主題飯店COZZI Blu和逸飯店桃園館，每晚最低5288元起，加贈Eliubis瑞士頂級冰淇淋。

親子首選和逸飯店台南西門館，每晚4388元起含迎賓飲品；擁有美麗高空景緻的和逸飯店高雄中山館，每晚2688元起，用餐85折再送知名連得堂煎餅；漫步敦南林蔭，感受慕軒飯店的靜謐舒適，每晚最低4388元起，至餐廳或酒吧用餐享85折優惠。

位於台北市交通便捷處的和逸飯店‧台北民生館、台北忠孝館，雙人入住每晚3188元起，並加碼送百年福記餅店糕餅，預訂專案即享豐盛自助早餐及週間入住房型升等禮遇。此外，和逸飯店、慕軒飯店同步推出「初秋．高鐵悠遊食宿之旅」一泊二食住房專案，除了上述禮遇外，專案再提供精緻下午茶套餐，是親子出遊、情人旅行或家庭旅遊的超值選擇。

台灣高鐵更推出「你住宿我抽獎」活動，即日起至11月30日止，旅客於和逸、慕軒飯店官網高鐵聯票訂房預訂任一飯店，即日起至11月30日期間入住且加購同期間高鐵車票，退房後將自動取得抽獎資格，相關優惠訂房規則查詢請電洽聯合訂房中心 (02)- 7706-3600。

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