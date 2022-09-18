張書偉、張家瑋都住在高樓層，今又在攝影棚一起遇到強震。（民視提供）

18日下午2點44分台東池上再度發生規模6.8級強震，近期劇情進入尾聲的民視8點檔《黃金歲月》，劇組正緊鑼密鼓拍攝中，今天下午演員葉歡、羅巧倫、林韋君、張家瑋、張書偉等人都在林口攝影棚拍攝中，遇到強震時，大家第一時間便在工作人員引導之下，移動到棚外靜待地震停止，所幸沒人受傷。他們也祈禱全台灣人民都平安，不受地震影響。

林韋君表示自己經歷過大地震，只要ㄧ地震就非常害怕，今天下午地震當下她正好在拍攝中《黃金歲月》，聽到頭頂上的燈碰撞的聲音超緊張，隨即導播馬上喊卡請大家先往外移到，唯獨她還發抖愣在現場，是現場導播見狀馬上過去給她大擁抱，讓她直呼「好暖心！」，她說地震過後腦袋也一片空白，台詞要重新背，也呼籲大家要注意安全。

羅巧倫表示地震當下她正好收工，開車要離開，結果在半路遇到地震，車子激烈搖晃讓她當場驚慌失措，先停路邊等待地震趨緩，她說最近地震頻繁，大家還是要注意安全，希望一切平安。

張書偉說昨晚地震剛好在11樓的家，遇到地震好像喝醉般頭超暈，他呼籲如果住高樓層，遇到地震先不要慌，冷靜先觀察，也不要搭電梯。張家瑋則說自己是住24樓，昨晚的大地震剛好在洗澡，當下決定往外衝，還抓著衣服就穿，邊穿邊看著自己的衣架來回的搖晃，驚魂未定，今天在攝影棚又遇到地震。兩位也讚許工作人員很鎮定，不慌不忙指引大家往外移動，希望全台民眾都能平安。