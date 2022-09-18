民進黨桃園市黨部以夾報方式散布國民黨桃園市長參選人張善政「5736萬稅金用抄襲拼貼報告領走」文宣，該黨桃園市長參選人鄭運鵬及桃園市長鄭文燦都說市民有知的權利。國民黨主席朱立倫今天赴桃園參加活動痛批，如果按民進黨邏輯，以後在台灣只要任何公務員A錢，就是蔡英文A錢，如果有任何政府報告抄襲，就說是蔡英文抄襲。

朱立倫與張善政、黨籍立委及市議員等，今天中午參中壢慈惠堂70周年活動，他痛批，台灣可以選到這麼下流、這麼無恥，張善政擔任宏碁副總，當年沒有一毛錢進他口袋，而且下面專案經理是帶領18人團隊做專案報告，不是張善政寫的，如果照民進黨邏輯，以後在台灣只要任何公務員A錢，就是蔡英文A錢，如果有任何政府報告是抄襲，他就說是蔡英文抄襲，「請問這是民進黨邏輯嗎？」

朱立倫強調，張善政非常善良，但不是這樣子欺負，當年宏碁簽的約做的事，張善政擔任副總掛名計畫主持人，沒有一塊錢進他口袋，如果團隊報告有問題也不會是張善政寫的，這研究報告與論文完全不同，民進黨要這樣打，他也要提醒陳吉仲，自己寫了多少個農委會計畫，也要用同樣標準來檢驗，他會拭目以待。

外傳是國民黨內部民調張善政領先10％，民進黨才會發放此文宣，桃園市長鄭文燦說如果是張領先，他不會這樣氣急敗壞提告。張善政對此則說，民進黨應該學會一件事，進入司法程序後就不要說三道四，而且這跟民調沒關係，民進黨就是做錯事抹黑。

九合一選舉桃園市朱立倫張善政文宣抹黑