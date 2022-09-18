2022台灣首屆Red Bull飛行日，18日在台中港三井OUTLET PARK 舉行！(陳世宗攝)

2022台灣首屆Red Bull飛行日，18日在台中港三井OUTLET PARK 舉行！(陳世宗攝)

各種飛行器落海後，港池搜救人員立馬協助處理，一切以人員安全為主。(陳世宗攝)

台中港三井OUTLET PARK旁的碼頭腹地，坐滿數千民眾蜂湧席地觀賞。(陳世宗攝)

2022台灣首屆Red Bull飛行日，18日在台中港三井OUTLET PARK 舉行！今年有633組隊伍報名，經選出45隊在台中港參賽；台中市消防局第一救護大隊也組隊參加，並以消防隊救災瞄子為構想設計，羽球國手戴資穎出任評審。內政部次長陳宗彥及市長盧秀燕到場致詞，整個碼頭坐滿民眾蜂湧席地觀賞。

主辦單位表示， Red Bull是全球最受矚目的國際賽事之一，自1992年在奧地利維也納舉行首屆以來，已經在97個城市巡迴共舉辦過175場賽事；全世界最長飛行距離是2013年在加州參賽的5位航空工程師組成的隊，以78.64公尺的距離奪冠並保持紀錄至今。

台灣今年共633組參賽，45組進入決賽，冠軍將可獲得Red Bul海外比賽體驗之旅。今年評審包括Red Bull運動員戴資穎、電競選手閃電狼、工業系Youtuber超認真少年、小春Kenzy及大淵Muta、Ppaper藝術總監李昀達及老天鵝、台中市政府等。

今天參賽隊伍一早在台中港旅客服務中心旁廣場準備，隊員和飛行器展開，顯示各組創意令參觀者為之驚艷；包括台灣古早味的刈包香菜，台中市消防局第一大隊消防隊員設計的飛行器名為「一生消防」，將消防車裝上翅膀，瞄子為主幹，還有台北101大樓等，各組都深具創意。

市長盧秀燕致詞時，下一個快樂的指令，要求「通通把我推下水去，包括陳次長，通通推下水去」！陳宗彥則說，希望2022台灣紅牛飛行日大家都非常快樂，盡情在飛行的夢想，並沈浸在台中港的海水裡面，讓大家有一個非常愉快的週末假日。

台中市運動局強調，今天參賽隊伍不分性別、年齡、身份參戰，民航機師、醫護人員甚至連65歲以上的不老鳥人也組隊；各組以各種誇張創意造型挑戰人類飛行夢想，為想像力增添一對翅膀，各組飛行器都是無動力，深具創意與魅力。

下午2時許，比賽過程中剛好遇到地震，媒體站的看台區突然搖晃，大家以為多人在走動，後來越搖越大，有人站不住，驚呼「大地震」，現場數千人也感受到地震，有人立刻跑離開，活動主持人也喊著暫停，剛好遇到參賽組別準備空檔，現場碼頭空曠影響不大，以安全為主。