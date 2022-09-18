國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（左）為林為洲站台，希望好朋友多支持。（邱立雅攝）

新竹縣竹北市長參選人林為洲18日舉辦競選總部成立大會，邀請國民黨主席朱立倫、新竹縣長楊文科、議長張鎮榮以及林為洲在立院同仁等前來站台造勢，現場也有30組後援會頂著豔陽熱情支持。朱立倫大讚林為洲在眾人支持下，一定會突破民進黨的抹黑勝選。楊文科則認為高所得、年輕人聚集的竹北市，需要向林為洲這樣有能力有智慧的人來治理。

林為洲重申自己參選竹北市長緣由，主要是任民代已25年，公務生涯都是民意代表，沒有當過首長，心裡有遺憾。林為洲表示，民代工作是監督批評，首長可以計畫執行，他希望落葉歸根返回故鄉竹北，為故鄉服務發揮。

林為洲提到當選後施政兩大主軸，將以e化城市、專責管理來發揮。未來楊文科縣長當城市建築師，他來做城市管理員，透過e化城市系統來讓民眾透過app等e化方式解決問題。城市的公有設施也要讓民眾了解權責單位，「有名有姓有電話」讓民眾找得到。林為洲拍胸脯保證自己是個有執行力、有魄力的人，說到絕對做到。

觀察近期民進黨回應擋疫苗、論文爭議一事，林為洲不滿表示，這次選舉民進黨說沒有擋疫苗、沒有抄論文，若兩件事能拗過去，以後選舉都不用講政見、論是非，為讓正義的聲音被聽到，林為洲呼籲台下支持者讓選票決定是非與正義。

朱立倫也出席力挺黨內參選人，他表示，由楊文科共同打造的竹北，讓竹北成進步最快的縣轄市，也是年輕人的新希望，竹北市需要結合縣政、中央、地方共同力量推動建設的市長，相信擁有議員與立委經驗的林為洲對地方有最深刻的了解與擘畫，相印未來縣市長結合能提升整個新竹縣。

縣長楊文科認為竹北市長最重要的工作就是水溝要通、路要平、燈要亮、公園綠地停車場要維護好，這座高所得、年輕人群聚的城市，需要有能力與智慧的人來治理。國民黨新竹縣黨部主委陳見賢也送上好采頭，希望所有好朋友能夠當助選員為林為洲拉票。