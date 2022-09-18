T1台啤英熊18日跟SBL新軍彰化柏力力打到比賽還剩23.4秒，和平籃球館現場開始出現地震，就連高掛空中的大螢幕都不斷搖晃，裁判只能趕緊把比賽喊停，幸好在地震過後，台啤英熊仍以104比77痛宰彰化柏力力，取得跨聯盟籃球邀請賽2連勝。

台啤英熊11名登錄球員都有得分進帳，5人得分上雙，其中黃鎮14分最高，李啟瑋、蔣淯安與朱億宗各有12分，第3節還剩3分42秒不慎踩到球場地板隔板造成左腳踝大扭的豐正凱也拿11分，不過接下來的跨聯盟邀請賽恐怕沒機會再打了。

「我們今天球的流動性不錯，才會傳出28次助攻，但跟前役一樣沒有鞏固好籃板球，這將是我們接下來修正重點，另外就是退防的速度比較再快一點，」台啤英熊總教練楊志豪說，「不過發生地震之際，我真的嚇了一大跳，看到大螢幕晃成那樣。」

黃鎮說：「雖然我是花蓮人，可是來到台北之後，碰上地震還是會很害怕，儘管現在我住宿舍二樓，每次發生地震我還是會很挫。」