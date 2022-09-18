嘉義市長黃敏惠（左三）頒獎給前3名得主。（廖素慧攝）

2022嘉義市石猴雕刻徵件競賽評選出21位獲獎得主，首獎蕭添福作品《想》獲得評審一致讚賞，他5年內參賽第2次獲得首獎，獲得作品永久免審查資格，市長黃敏惠18日頒獎給所有得主，讚揚藝師們為傳承嘉義石雕藝術的努力。

市府文化局表示，今年是第15屆石猴徵件競賽，共有55件作品，各有巧思，競爭非常激烈，首獎是蕭添福的作品《想》，評審一致讚賞他對石材特性及整體造型上的掌握，恰到好處，雕刻技法成熟，表達精簡、準確、樸實的造型語彙，讓人印象深刻，獲頒10萬元獎金，作品由文化局典藏。

蕭添福2019年以《有貝而來》作品奪冠，依競賽規定參賽5年內榮獲2次首獎，未來作品永久免審查，是繼潘威志、蔡永武、劉春祥、蔡佑承及吳潔蓉後，第6位獲作品永久免審查榮譽的傑出石猴藝師，成為「新猴王」。

第2名吳品誼《擁你入懷》，傳達母猴壯碩雙臂懷抱著小猴，用心呵護，舐犢情深的慈愛之情；第3名吳黃杰《母愛》，雕琢母猴保護一對孩兒，刀法功力深厚，細部處理細緻。

黃敏惠表示，石猴雕刻是嘉義工藝中最具特色的1項，藝師用八掌溪畔撿拾到的各式石材，發揮獨特創意、細心敲打，每一件都是實實在在地「嘉義味」，為傳承這個「嘉義味」，自2008年起辦理石猴雕刻徵件競賽，吸引全國各地同好創作石雕。

黃敏惠說，今年石猴雕刻競賽，每件作品都蘊含藝師的巧思、技法、情感，所有得獎作品即日起在市立博物館展出至10月2日，歡迎大家來參觀，感受嘉義特有的石猴藝術之美。