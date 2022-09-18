今天規模6.8強震重創花東，高雄市長陳其邁稍早指出，已下令召回消防局特搜人員待命做好支援準備。並聯繫花蓮、台東消防局，並與空勤總隊取得連繫。如花蓮、台東消防局有需要即立刻出發協助救援。

此外，截至下午4時02分，高市消防局接獲4件電梯受困，共5人均已脫困未受傷。

陳其邁提到，目前三個原區尚未有災情傳出，持續關注中；目前寶來至梅山之公路，甲仙段回報道路正常查無災情；消防六龜分隊及警察六龜分局巡視，六龜區內道路正常無災情。

高雄輕軌下午3時23分正線列車完成檢視軌道，確認無異常，恢復正常營運模式。高雄捷運下午3時31分恢復營運。

陳其邁也指示，環保局災毒應變小組，將立即組隊待命；隨時因應出動檢測及應變。工務局立即通知聯繫四大工程技師公會待命；從今天起，如高市遇有重大建築物因震災而毁損之情事發生；則應立即出動，以協助勘察災損及應變措施之實施。