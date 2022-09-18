台東地牛再翻身 核電廠、電網暫無災情 16:242022/09/18 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 18日下午台東再發生地震，比起昨天規模梗大，引發民眾擔憂，台電表示，就跟經過初步清查後，目前核電廠、電網等地區配電系統正常，至於實際停電狀況正在清查當中。 原能會指出，各核能電廠均正常運作。原能會將持續關注後續地震狀況，以監控電廠安全。 台東連三震！中捷急發警報 暫停營運1小時 花蓮玉里樓房倒塌 新北特搜趕赴災區 震超大國家級警報卻沒反應 氣象局曝2關鍵 #系統 #台東 #核電廠 #電網 #原能會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恢復與電網連結 札波羅熱核電廠安全暫時無虞 12:202022/09/18 國際 台東地牛翻身 規模6.4全台有感 餘震連連 04:102022/09/18 生活新聞 台東6.8強震震到日本 美、日發布海嘯警報 沖繩海嘯恐達1公尺 15:122022/09/18 國際 規模6.8強震 台電核電機組正常運作、台積電南部廠區第一時間疏散 15:102022/09/18 財經 白冰冰PO台東強震災情 警報沒響怒噴：系統問題還是人為疏忽 12:472022/09/18 娛樂 台東6.8強震全台有感 饒慶鈴曝最新狀況 15:542022/09/18 政治 台東6.4強震元凶找到了 餘震將持續1個月 09:222022/09/18 生活 花蓮高寮大橋斷裂影片曝光 橋面斷成數截 15:292022/09/18 生活 台東6.8地震 蔡英文：災防中心一級開設即時援救 16:032022/09/18 政治 今晨花東又多次地震 鐵公路影響一次看 10:502022/09/18 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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