18日下午台東再發生地震，比起昨天規模梗大，引發民眾擔憂，台電表示，就跟經過初步清查後，目前核電廠、電網等地區配電系統正常，至於實際停電狀況正在清查當中。

原能會指出，各核能電廠均正常運作。原能會將持續關注後續地震狀況，以監控電廠安全。

台東連三震！中捷急發警報 暫停營運1小時
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震超大國家級警報卻沒反應 氣象局曝2關鍵
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