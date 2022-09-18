台南市議員第1選區民進黨參選人王宣貿（右四）推出的扇子，則印有大大的安全「貿」，行銷個人特色。（王宣貿提供／張毓翎台南傳真）

台南市議員第1選區國民黨參選人姚正玉（左二）推出「小玉」皮球，以詼諧口號「小玉戰西瓜」，展現對戰民進黨的信心。（姚正玉提供／張毓翎台南傳真）

2018年選舉期間，空汙議題熱，當時口罩成了熱門的競選小物，而今年選舉碰上疫情，使口罩躍升為「必備」小物，各參選人跑攤時，幾乎人手一「罩」，但也有人發揮創意，像台南市議員第1選區國民黨新人姚正玉推出「小玉」皮球，以詼諧口號「小玉戰西瓜」，展現對戰民進黨的信心；同樣是第1選區新人的民進黨王宣貿推出的扇子，則印有大大的安全「貿」，行銷個人特色。

4年前選舉時，空汙問題受重視，許多參選人以口罩作為競選小物，不過，那時出門習慣戴口罩的人偏少，需求性不高，甚至有民眾拿到口罩，還把它扔在一旁，直到前年疫情爆發，人人搶買口罩，不少人趕緊找出收到的口罩使用，也有民代拿出之前競選時庫存的口罩發送，成為最佳選民服務。

隨著年底大選逼近，台南市很多議員參選人推出的競選小物，只見清一色都是口罩。第1選區國民黨老將蔡育輝分析，口罩輕便好攜帶、好發送，且防疫期間，廣受民眾歡迎；此外，製作成本低，能替參選人省荷包，像他附帶文宣政見的醫療用口罩，一片價格約1.5元，經濟又實惠。

不過也有首次參選的新人力求創意，競選小物更是要讓人耳目一新，第1選區國民黨新人姚正玉說，過去民進黨在南部被認爲選戰無往不利，連民進黨副祕書長林飛帆都自傲「民進黨連提名個西瓜都會當選」，這次選舉，她「阿玉」、「小玉」角逐1選區議員，以「小玉」皮球，展現挑戰民進黨的勇氣。

第1選區民進黨新人王宣貿則準備印有安全「貿」的扇子、氣球給選民，他說，扇子是最近主要的文宣品，白天戶外相當熱，扇子能隨時拿出來搧，受不少人喜愛，而且圖案經特別設計，不少小朋友稱讚「卡哇伊」，之後預計推出長輩最愛的一條根作為文宣品發送。