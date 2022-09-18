台東今日發生規模6.8地震，全台都有感，花蓮縣更是傳出多起意外事故。花蓮縣警察局統計，目前全縣共有11起意外，包括玉里中山路二段大樓倒塌、東里車站出軌、高寮大橋和崙天大橋及玉里大橋斷裂、六十石山坍方等。

春日國小被震毀。（民眾提供）

花蓮縣警察局在臉書粉專發文表示，目前統計共有11起意外，統計受傷人數17人，警局指出災損均已派員警到場查報作初步處理，並已通知相關單位處理。災情持續統計中：

1、玉里中山路二段靠玉里分局（7-11超商）大樓倒塌4人受困，已全數救出。

2、東里火車站月台雨棚因地震掉落撞及420車次致出軌

3、玉里鎮高寮大橋斷裂，3人跌落，目前救援中

4、卓溪鄉崙天大橋斷裂，無法通行

5、玉里鎮玉里大橋斷裂，無法通行

6、玉長大橋因地震震斜需封橋禁止通行

7、六十石山因塌方多人車受困

8、赤科山6.5公里處車輛遭倒塌電桿擊中

9、春日國小校舍倒塌

10、松浦國小前193線97.9K處道路隆起

11、觀音里數數間民房倒塌

花蓮縣警局表示，地震可牢記3字口訣「DCH」，也就是趴低（Drop）、掩護（Cover）、抓牢（Hold on），並保持冷靜執行；另外警局也分享地震災害排除專線，災情通報或民眾受困尋求協助，可撥打119或1999；停電或電線掉落問題，可撥打台電搶救專線1911；道路坑洞、路樹傾倒或交通號誌損壞通報，可撥打1999；停水問題，可撥打台水服務專線1910；有線電視收訊問題，可撥打洄瀾有線電視免付費電話0800-529999。