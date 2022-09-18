台中監獄脫逃受刑人陳坤和17日晚間自醫院戒護開刀後脫逃。中市警方專案小組表示，警方今天下午13時45分許在桃園市中壢區中山東路發現陳男行蹤，陳持刀拒捕，警方對空鳴槍1發示警，他突然持刀割左頸部自戕，目前傷重送中壢地區的醫院救治中。

中市警方表示，依檢署檢察官指示。陳嫌經治療後將押解回台中市偵訊，待偵訊初步釐清案情後，再對外做統一說明。

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