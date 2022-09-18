位於高雄亞灣區的68樓全台最高豪宅及高雄洲際酒店共構的「The One」，今（18）日下午發生強震時，YouTuber「ouou歐德」當時人就在60樓的游泳池游泳，直說「晃超大」，根據他提供的影片可見「驚濤駭浪」，宛如海浪來襲，相當驚險，還有一旁的女人尖叫哭喊「救命啊」、「阿彌陀佛」。

影片曝光！高雄豪宅泳池捲起大浪「宛如海嘯」 民眾尖叫逃生

YouTuber「ouou歐德」當時人就在60樓的游泳池游泳，直說「晃超大」。（歐德提供）

從影片可見，現場尖叫聲此起彼落，泳池驚濤駭浪情況，宛如是在海邊，不說還以為是在海邊，一旁女性友人嚇哭直說「救命啊」、「阿彌陀佛」，歐德也感謝直說，救生人員很盡力保護大家。歐德事後現場拍下影片直說，「剛真的嚇死我，我在60層樓，感受特別的明顯」，一直還在抖，希望大家平平安安。

歐德表示，今天剛好在高雄知名最高住宅游泳，突然地震來襲，好在大家都平安無事！大家如果遇到地震，不要緊張！一定要記得趕快上岸找掩護與堅固的地方保護自己的頭部，不然被浪衝擊到，或是撞到牆壁還是很危險的！再來不要靠近有插電的地方，小心漏電！