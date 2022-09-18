新竹縣長楊文科重視婦女政策與福利，任期內推出多項政策與宣導，18日在竹北市婦女會支持下，成立新竹縣長參選人楊文科首個婦女後援會，上百名婦女支持者出席力挺。楊文科感動竹北市婦女會一直是國民黨最堅定、最忠貞的支持者，承諾未來在軟硬體上照顧婦女朋友的權益與保障。

楊文科表示，4年前的縣長選舉，承蒙各位姐妹先進們鼎力協助，日以繼夜地幫在大街小巷、或透過電話、網路拉票，成為當選縣長的推手之一，溫柔又堅定的力量延續至今，讓他相當感動。

楊文科細數過去任期對婦女的政策。包含，婦女權益保障、增進婦女學習成長的各項政策、辦理婦女福利及權益宣導、性別意識培力等方面等。未來將持續維護婦女的服務及權益保障。在硬體空間方面，將增建竹北市婦幼館2樓，擴增婦女休憩空間，工程預計在2024年完工。另外，在軟體服務方面，婦女福利服務中心的營運費用，今年擴增編列至400萬元，並積極辦理團體的培力課程，提供更好的服務。

竹北市婦女會理事長陳碧芬表示，此次願意站出來支持最大的原因就是看見楊文科4年來認真務實的執政效率，不僅提升生育津貼、闢建新校、增設托育環境讓媽媽能安心就業，也改善婦幼中心、力推婦女福利政策等，讓身為新竹縣民感到相當的幸福與驕傲。