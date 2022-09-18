民進黨台中市長參選人蔡其昌，18日於沙鹿區成立海線後援會。(陳世宗攝)

年底九合一大選進入倒數！民進黨台中市長參選人蔡其昌，18日於海線後援會成立大會接受媒體採訪時，蔡其昌批市長盧秀燕利用市政府資源舉辦各項藝文活動，常常只有盧秀燕1個人可以上台講話；他沒有市府資源，每天說到「燒聲」，但對勝選有信心。台中市政府表示，不予回應。

蔡其昌指出，他沒有盧秀燕的好命，可以利用行政資源亂撒人民納稅錢。只能每天一場一場客廳會、座談會演講，所以每天聲音都沙啞，還是要一步一腳印努力，這是他跟盧秀燕不一樣的地方，但相信鄉親眼睛是雪亮的，最後還是會選出可以讓台中有建設、台中市民有更多福利的市長。

蔡其昌說，「我們很有信心會贏」，這段期間都是走入人群，一步一腳印感受台中市民的回饋，目前狀況都很好，不只是海線，這段期間上百場的座談會，在豐原跟北屯的造勢晚會場場都爆場，很多非民進黨的議員候選人、里長、鄉親也都表達對蔡其昌的支持，自己對選舉非常有信心。

台中市政府表示，針對蔡其昌的批評，市府不予回應。