全案共計5名犯嫌於近日移送北檢。（翻攝畫面）

警方分析釣魚網站的詐騙手法。（翻攝畫面）

警方分析釣魚網站的詐騙手法。（翻攝畫面）

巫姓工程師依照詐騙機房需求，聘僱工程師編寫釣魚網站及簡訊攔截系統App原始碼，並修改App圖示、釣魚網站頁面以偽冒泰國曼谷民事法院、大陸最高檢察院及越南公安部的官署網站，另由共犯製作偽冒中國檢警官署證件取信被害人，致當地民眾遭假檢警手法詐騙財產及個資。我刑事局接獲駐外聯絡官回報，循線陸續查出巫姓男子等5名嫌犯，依涉嫌詐欺、妨害電腦使用等罪嫌解送，裁定5萬至20萬元交保。

刑事局駐印尼聯絡組接獲資訊安全公司網路安全調查報告，發現惡意釣魚網站散布來源為台灣，查有我國人涉案之虞，警方蒐證後組成專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦，先於2021年逮捕陳姓工程師，查扣大量電子設備，經持續鑑識及分析電磁紀錄，檢警另於今年6月28日兵分多路前往台中拘提及搜索，查獲巫姓主嫌及3名共犯，經數位鑑識取證分析、取得泰籍、陸籍被害人事證及向法院聲請扣押裁定，全案共計5名犯嫌於近日移送北檢。

刑事局表示，已透過駐美西聯絡組聯繫Google、Apple等公司，下架詐騙集團偽冒的官署App（iOS版本）、Apk（Android版本），避免他國民眾持續遭受惡意詐騙。

刑事局指出，本件係國內首宗破獲的詐騙釣魚網站及攔截簡訊系統開發商，並完整查扣惡意程式App原始碼，經駐泰國聯絡組洽當地警方確實查有泰籍被害人，且專案小組發現主嫌為躲避警方查緝，利用虛擬貨幣向詐騙集團收取系統租賃費，刑事局依據相關事證向台北地院聲請裁定扣押平台月租費1萬3512顆USDT（泰達幣），成功扣押犯罪所得及保全追徵。

警方說，該詐騙集團犯罪手法侵害泰國、大陸、越南等地官署威信，共計查有泰籍、陸籍等20名被害人，刑事局透過國際合作，由駐美西、泰國聯絡官協查跨國假檢警詐騙案，此為國際交流合作的重大突破，呼籲民眾切勿下載安裝來源不明App，遇有檢警透過網路以偵辦案件為由接觸，應多加查證避免成為詐騙集團下手目標。