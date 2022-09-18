大部分人都有咳嗽的經驗，但通常病好了，症狀就消失了，若是長時間不斷咳嗽，對生活也會造成困擾。中醫師詹景琦在臉書粉專指出，久咳不癒是最難醫治的症狀，而會造成咳嗽主要有4種原因，分別是鼻涕倒流型、胃酸逆流型、支氣管刺激型和肺炎肺癌型，並列出各個原因的NG食物。

▎鼻涕倒流型咳嗽

尤其是過敏性鼻炎患者，在早晨或冷氣房由於體內陽氣虛，無法順利排除鼻內分泌物，容易形成痰濕，久而久之可能導致鼻黏膜腫脹、鼻甲肥厚，當鼻涕倒流時，咽喉部就受刺激而咳嗽。這類人平時要多注意保暖、避免冰飲和生冷的食物。

▎胃酸逆流型咳嗽

這類病人常有打嗝、胃脹氣、胸口灼熱感，當胃酸上逆刺激咽喉時，就會引發咳嗽。平時需要減少壓力，且少吃辣、炸、煎、烤類食物以及燥熱食物。

▎支氣管刺激型咳嗽

常見於因抽菸或在粉塵多的工作環境，引起慢性支氣管炎、慢性阻塞性肺病的病人，因為黏膜長期發炎，導致分泌物不斷產生而引發咳嗽。這類人平時要避免刺激性的烤、炸、辣類食物、燥性食物，甜食，生冷食物也不要吃太多，像是椰子、火龍果、西瓜、冬瓜、大白菜等。

▎肺炎肺癌型咳嗽

細菌、病毒感染引起的肺炎、肺結核，以及細胞病變引起的肺癌也會引起慢性咳嗽，建議中西醫合併治療，以降低急性期和危重症的風險。