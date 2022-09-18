中國火星探測任務有新發現，火星上曾存在液態水活動。央視新聞報導，「祝融號火星車」通過對著陸區分佈的凹錐、壁壘撞擊坑、溝槽等典型地貌的綜合研究，揭示地貌的形成與水活動之間存在的重要聯繫。

通過相機影像和光譜數據，在著陸區附近的板狀硬殼岩石中發現含水礦物，證明了在距今10億年以來，著陸區存在過大量液態水活動。此外，結合相機影像和火星車移動車轍等資訊，發現著陸區土壤具有較強承壓強度且摩擦參數較低，存在與水活動相關並經歷風沙磨蝕的特徵。

這些新成果，顯示火星風沙與水活動對地質演化和環境變化的影響，為火星烏托邦平原曾經存在海洋的猜想提供了有力的支撐，豐富了人類對火星地質演化和環境變化的科學認知。相關成果已在《Nature Astronomy》、《Nature Geoscience》、《Science Advances》及《中國科學》等學術期刊發表。

此外，科學研究團隊還利用天問一號探測數據，在火星表面岩石密度與地表侵蝕程度的關係、近火空間環境中離子與中性粒子分佈情況，以及火星重力場等方面，獲得一批科學成果。

據大陸國家航天局探月與航天工程中心消息，截至目前，天問一號環繞器已在軌運行780多天，火星車累計行駛1921公尺，完成既定科學探測任務，獲取原始科學探測數據1480GB。