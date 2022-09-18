台東池上下午2時44分發生芮氏規模6.8級強震，事發不到3分鐘，花蓮東里站月台雨棚因此崩塌，導致420次柴聯自強號出軌，有3節車廂在站內傾斜，裡頭20名旅客驚慌離開車廂及月台區，目前沒有人員傷亡，目前東里、東竹間為單線區間路線中斷。