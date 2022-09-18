花蓮東里月台雨棚崩坍害火車傾斜 20旅客陸續撤離 16:402022/09/18 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮東里站月台雨棚因此崩塌，導致420次柴聯自強號出軌，有3節車廂在站內傾斜。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東池上下午2時44分發生芮氏規模6.8級強震，事發不到3分鐘，花蓮東里站月台雨棚因此崩塌，導致420次柴聯自強號出軌，有3節車廂在站內傾斜，裡頭20名旅客驚慌離開車廂及月台區，目前沒有人員傷亡，目前東里、東竹間為單線區間路線中斷。 6.8強震台鐵出軌 花蓮東里站雨棚倒塌撞擊列車 花蓮「金針花勝地」赤科山坍方 400遊客受困停電斷訊 不只列車出軌！花蓮東竹站鐵軌挫曲 台東=花蓮間中斷 #台東 #地震 #東里 #傾斜 #月台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 夢時代伸縮縫昨遇強震龜裂 今地震又傳刺耳怪聲民眾怕爆 17:232022/09/18 生活 1分鐘連2震！台東規模4.5、4.9地震連發 花東震度4級 10:102022/09/18 生活 池上強震 鹿野寺廟牌樓應聲倒塌畫面曝光 17:082022/09/18 生活 強震襲台釀災！蔡英文急喊「保持警覺」 網一看全氣炸了 16:542022/09/18 政治 花蓮17人受傷！3橋斷裂六十石山坍方 災情一次看 16:442022/09/18 生活 全台逾1.8萬戶摸黑！經搶修尚有8767戶停電 台電成立地震應變小組 16:552022/09/18 財經 台東連三震！中捷急發警報 暫停營運1小時 15:082022/09/18 生活 台東6.8強震震到日本 美、日發布海嘯警報 沖繩海嘯恐達1公尺 15:122022/09/18 國際 地震斷南橫！台東海端鄉3村中午起停班課 10:262022/09/18 生活 清晨極淺層地震頻發！最大規模4.3 高雄、台東同時震 05:582022/09/18 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。