台東今天下午2時44分再度發生規模6.8地震，各地陸續傳出災情，蔡英文總統表示，目前花蓮玉里有房屋倒塌，台鐵東里站月台雨棚掉落，撞擊420班次火車，部分橋梁斷裂，也有部分區域的水電供應受到地震影響，相關救災工作都在全力進行當中。

蔡英文稍早透過臉書表示，今天台東縣發生芮氏規模6.8地震，全台灣都受到影響。雖然她在南投的行程當中，不過政府各單位都即時掌握情況，並且幕僚也隨時向她報告，剛剛，她也向媒體說明目前情形。

她說，目前各地都陸續有災情回報，包括花蓮玉里有房屋倒塌，台鐵東里站月台雨棚掉落，撞擊420班次火車，部分橋梁斷裂等情況，也有部分區域的水電供應受到地震影響。而相關救災工作，都在全力進行當中。中央災防中心已經一級開設。

蔡英文強調，針對各地陸續傳來的災情，政府相關機關都正在掌握最新的狀況，並且做最即時的救援。後續還有餘震的可能性，她再次呼籲全台灣的民眾，保持警覺，也隨時注意政府機關所發布的正確訊息。「希望大家平安」。