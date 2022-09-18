地震超大！台東縣池上鄉今（18）日下午2時44分發生規模6.8超大地震，深度7公里，各地最大震度台東6強、花蓮6弱，南投5弱，嘉高南雲屏彰中苗宜竹北4級，桃澎級3，馬祖1級。氣象局地震測報中心證實，本起地震為今年最大震，且規模大於昨晚6.4地震，為新的主震。而總統蔡英文也在臉書上呼籲「全台灣的民眾，保持警覺，也隨時注意政府機關所發布的正確訊息」，沒想到許多網友看完後紛紛留言怒噴「沒有什麼比選舉更重要了，不意外」，引發討論。

蔡英文在臉書上表示「台東縣發生芮氏規模6.8地震，全台灣都受到影響」，她也提及「雖然我在南投的行程當中，不過政府各單位都即時掌握情況，並且幕僚也隨時向我報告」，蔡英文指出「目前各地都陸續有災情回報，包括花蓮玉里有房屋倒塌，台鐵東里站月台雨棚掉落，撞擊420班次火車，部分橋梁斷裂等情況，也有部分區域的水電供應受到地震影響。而相關救災工作，都在全力進行當中」。

蔡英文也強調「中央災防中心已經一級開設，針對各地陸續傳來的災情，政府相關機關都正在掌握最新的狀況，並且做最即時的救援。後續還有餘震的可能性，我要呼籲全台灣的民眾，保持警覺，也隨時注意政府機關所發布的正確訊息，希望大家平安」，沒想到此篇文章一發出，許多網友卻灌爆留言區表示「應該發出緊急救援行動，暫停一切選舉活動，同心協力以救災為重」、「助選行程還要繼續？天災人禍，關心人民？關心選舉？」、「一看就知道還是在忙選舉，搞到老天都看不下去了啦」、「沒有什麼比選舉更重要了，不意外」、「蔡英文總統台東花蓮地震很嚴重，還在繼續輔選，跑行程，不知民間疾苦」、「妳把選舉看得比災情更重要」。