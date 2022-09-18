女星陳宥心（陳伶宣，前藝名：宣宣）早年演出不少戲劇走紅，2019年她與大12歲的胃腸肝膽科醫師林暘朝結婚，升格做「醫生娘」，夫妻婚後一心求子，但都沒有下文，再加上陳宥心是罕見的單角子宮，最後靠醫學手段才順利懷孕生女，近日台灣多地有感地震，還在做月子的陳宥心透露地震的第一時間立刻想到要護住女兒，為母則強讓不少人感動。

昨(17)日晚間台東關山發生芮氏規模6.4地震，之後餘震不斷，讓許多民眾相當驚慌，女星陳宥心近日剛生完小孩，正在做月子，她在社群平台發文分享自己在月子中心，接連兩個地震讓鋼筋水泥發出聲響，讓她嚇到產生一大堆可怕的想像，成為媽媽的她第一時間決定去嬰兒室看寶寶，「心想如果搖到很嚴重時，即使用肉身也要護住小京織（女兒）安全」。

幸好女兒沒受到影響，依然呼呼大睡，讓陳宥心調侃「這點跟她爹還是一樣」，她透露當時只有她一位媽媽跑出來，也檢討「我太敏感嗎？還是嬰兒早在地震前，就已經帶回房間」。女星唐玲也認同：「地震真的很可怕耶」，陳宥心表示：「我覺得台灣人開始會怕地震是在921之後」，透露自己在6樓，雖然有搖，但應該還好。網友大讚：「為母則強」，陳宥心則回：「因為不強不行」，有人發現貼文的亮點「寶寶，頭髮好多」，陳宥心回應：「好險像她爹，我以前的外號叫禿頭君」。