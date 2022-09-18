台東今 14點44 分發生芮氏規模 6.8 強震，依台電統計，已造成全台 18556 戶停電，經台電搶修，目前停電戶約 8767 戶。台電已於今日16時成立地震緊急應變小組應變。

台東先後在昨日與今日發生芮氏規模高達6.4及6.8強震，根據台電資料顯示，今天14點的強震後，位於震央的台東縣，曾停 9016 戶，重安 S／S 全停 6997 戶及池上 D／S 池田線 762 戶已復電，池光線停電 1257 戶，已復電 1100 戶，仍停電 157 戶搶修中。

花蓮縣 7073 戶停電，主要因為玉里 DS PC31、PC33、PC35 三饋 線跳脫，共 7073 戶停電，搶修中。

台中市 1336 戶停電，主因王田 43 饋線跳脫， 已復電 552 戶，餘 784 戶搶修中。

新北市曾停 701 戶，大直 52 饋線分歧線路跳脫停電 504 戶搶修中，興珍 65 饋線分歧線路跳脫停電 197 戶也在積極搶修中。