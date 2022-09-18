台東縣自17日起發生逾90起地震。（民眾提供）

台東縣17日起發生逾90起地震，其中以17日晚間芮氏規模6.4、18日下午6.8為最大，全台搖晃有感。台東多處橋梁龜裂、道路坍方、山崩，截至目前為止台東縣災害應變中心獲報32件災情，目前無人傷亡。

「成功鎮橘子山走山了！」民眾拿起手機拍下成功山崩的畫面，現場灰塵不斷揚起，山區雖距離民宅有一段距離，但仍將附近居民仍嚇出一身冷汗。台東縣17日晚間地震後餘震不斷，18日下午再度發生芮氏規模6.8地震，許多民眾心有餘悸，部分民眾在室內戴上安全帽保護頭部，也有人處變不驚盯著手機地震警報，數數從昨天到現在有幾個地震。

台東縣池上鄉著名的伯朗大道招牌同樣也承受不住地震的搖晃，在下午2點多也應聲斷裂，許多遊客驚魂未定，所幸未造成人員受傷。伯朗大道觀光產業發展協會理事長曾藍霆說，會再報請鄉公所處置。

根據中央氣象局網站統計，自17日起台東、花蓮2縣地震、餘震不斷，合計共92個地震，其中顯著有感地震34個。

台東縣災害應變中心指出，自0917地震起，接獲建物毀損8件，道路橋樑7件，維生基礎設施(自來水、電信、電力等)10件，救護送醫案件5件、土石崩落2件。