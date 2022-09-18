因9月18日下午連續地震，導致南橫公路192公里新武路段與195公里兩處土石坍方，造成路上的汽車動彈不得。公路總局三工處關山工務段表示，幸無人受傷，已經派挖土機到南橫192公里處清理落石。
此土石坍方的影片一度被以為是南橫附近山脈走山，後來證實為土石坍方。關山段段長陳克劼說，上午就已經派怪手至南橫192公里處清理落石，下午持續地震，導致土石坍塌。
工作人員初步研判，可能是當地的地質比較鬆軟，連續地震導致土石坍方。
因9月18日下午連續地震，導致南橫公路192公里新武路段與195公里兩處土石坍方，造成路上的汽車動彈不得。公路總局三工處關山工務段表示，幸無人受傷，已經派挖土機到南橫192公里處清理落石。
此土石坍方的影片一度被以為是南橫附近山脈走山，後來證實為土石坍方。關山段段長陳克劼說，上午就已經派怪手至南橫192公里處清理落石，下午持續地震，導致土石坍塌。
工作人員初步研判，可能是當地的地質比較鬆軟，連續地震導致土石坍方。
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