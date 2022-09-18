柯文哲連續2週來中部為黨提名市議員參選人助選，媒體詢問是比較擔心中部的選情嗎？（陳世宗攝）

針對有民調指出民眾黨目前已成為台灣第二大黨？民眾黨主席柯文哲今天到台中市助選受訪時強調，民調本來就高高低低，這些人大概是一時間不太喜歡國民黨或民進黨，就跑到跟他比較接近屬性的政黨去；知道民調是怎麼一回事，終究有它長期的趨勢，還是要繼續努力，也不可能一天就改變什麼。

媒體詢問柯文哲，連續2週來中部為黨提名市議員參選人助選，是比較擔心中部的選情嗎？柯文哲指出，「不是啊，問我不準，行程都秘書在排的，應該是說哪裡需要或者行程方便，他們會全部集中一次跑完。」

柯文哲今天被問到民眾黨民調贏過國民黨，已成為台灣第二大黨。柯文哲說，民調本來就高高低低，本來民調就不是固定的，它有個趨勢，但是我知道，目前普遍來講對兩黨失望，所以你看不只民眾黨上升，包括時代力量、基進都上升。

柯文哲強調，這些人大概是一時間不太喜歡國民黨或民進黨，就跑到跟他比較接近屬性的政黨去，知道民調是怎麼一回事，終究有它長期的趨勢，還是要繼續努力，也不可能一天就改變什麼。