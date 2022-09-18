國民黨主席朱立倫18日為黨提名參選人謝福弘總部成立站台，拉抬聲勢，民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎指出，苗栗縣長選戰的三強鼎立態勢已經明確化，不過對於國民黨分裂，他仍有信心翻轉苗栗。

徐定禎指出，從民調顯示，國民黨的組織已經有效「動起來」，謝福弘急起直追、趨勢向上，但這次縣長選舉國民黨苗栗選情分裂，２位候選人互相爭奪正藍軍頭銜，打亂苗栗藍營樁腳和票倉，這次是苗栗變天最好的一次機會，他有信心能夠勝選，翻轉苗栗。

徐定禎表示，國民黨長期在苗栗執政，造成的財政破洞、黑金政治、地方派系，已經讓苗栗人深惡痛絕，近期不管是問政說明會、菜市場夜市的掃街拜票，民眾都紛紛熱情的鼓勵加油，期待能夠翻轉苗栗，帶來改變。

徐定禎強調，2020年小英總統在苗栗縣開出45％得票率，得票數14萬7034票，對上韓國瑜50.3％，得票數16萬4345票，事實上相差只有1萬7311票，可見苗栗的藍綠版圖已經改變，不再是鐵板一塊。

徐說，選戰進入倒數階段，陸戰空戰齊發，他安排市場和夜市掃街拜票爭取民眾支持，網路空戰更是結合中央立委、各縣市首長互相拉抬聲勢，要凝聚苗栗縣本土陣營共識，催出支持台灣、支持苗栗的最多票數。